Siirt'te 3 PKK'lı öldürüldü

Merkez Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu başlatılan operasyonda biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, tabanca, 40 tabanca fişeği, şarjör, 11 el bombası, aksiyon kamera, 4 kütüklük, hafıza kartı, kart okuyucu, çakı ve 3 kol saati ele geçirildiği bildirildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.