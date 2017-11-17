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Siirt'te 3 PKK'lı öldürüldü

Siirt'teki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

17.11.2017 - 20:57
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Merkez Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu başlatılan operasyonda biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, tabanca, 40 tabanca fişeği, şarjör, 11 el bombası, aksiyon kamera, 4 kütüklük, hafıza kartı, kart okuyucu, çakı ve 3 kol saati ele geçirildiği bildirildi.

Siirt'te 3 PKK'lı öldürüldü

OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Siirt'te 3 PKK'lı öldürüldü

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