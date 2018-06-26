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Siirt'te 3 terörist öldürüldü

Şirvan ilçesinde, şehit edilen Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in failleri olduğu düşünülen 3 terörist, İHA'larla etkisiz hale getirildi.

İHA | 26.06.2018 - 15:38..
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Haziran 2018 günü, İl Jandarma Komutanlığına yapılan istihbari bilgiler üzerine Şirvan ilçesi Kuzeyi Sehi ormanlık bölgesinde insansız hava aracı yönlendirilmiş olup 3 kişilik dinamik hedef görüntüsü tespit edilmiştir.

"CANÖRDEK'İN FAİLLERİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile hedef bölgeye yapılan atışlar neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 25 Haziran 2018 günü Bitlis ilinde şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in failleri olduğu değerlendirilmektedir.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Bölgede devam eden geniş çaplı operasyonla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

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