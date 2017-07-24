Siirt'te 320 askerin yargılandığı darbe davası gergin baş

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmada 319 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15'er yıla kadar, 1 sanık ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

ÜNİVERSİTE SALONU MAHKEME SALONU OLDU

Sanık sayısının fazla olması nedeniyle yargılamanın yapılabilmesi için Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde özel bir salon, mahkeme salonu olarak düzenlendi.





İDAM İPİ İLE PROTESTO GÖSTERİSİ

Duruşma öncesinde mahkeme salonu önünde çok sayıda vatandaş toplanarak protesto gösterisi yaptı. 15 Temmuz gecesi Siirt Valiliği'nin işgal girişimi emirini verdiği iddia edilen eski 3'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek ise özel bir otobüs ile mahkeme salonuna getirildi. Tuğgeneral Şimşek'in mahkeme salonuna getirilmesi sırasında bir grup, ellerindeki idam iplerini gösterip, slogan atarak, protesto gösterisi yaptı. Duruşma salonu önünde toplananların ellerindeki idam iplerini sanıkların getirildiği yere atması sırasında, sanık yakınları ile protestocular arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.





























