AK Parti Siirt Kadın Kolları üyesi 15 kadın Barış Mahallesi'nde halk oylaması çalışması yaptıkları esnada, mahallede bulunan çocuk ve kadınların tepkileriyle karşılaştı.

AK PARTİLİ KADINLARA ÇİRKİN SALDIRI

Mahallelilerin, AK Partili kadınlara sözlü tepkileri kısa süre sonra taşlı saldırıya dönüştü. Çocuk ve kadınların taşlı saldırısında, AK Partili kadınlardan Suzan Siper, göz bölgesine isabet eden bir taşla, Kübra Başkur ise omuzuna isabet eden bir taşla yaralandı.

SALDIRIDA ÇOCUKLAR DA KULLANILDI

Barış Mahallesi'nde refarandum çalışmaları yaptıkları esnada daha mahalleliler tarafından çalışmlarının 5 kez engellendiğini belirten AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, saldırıda çocukların kullanıldıklarını söyledi.

Siirt'te AK Partili kadınlara taşlı saldırı VİDEO