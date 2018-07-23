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Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Siirt'te askerlerin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Kazada 4 asker yaralandı.

DHA | 23.07.2018 - 17:27..
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Siirt merkeze bağlı Bağgöze köyü yakınlarında devriye görevindeki askerlerin bulunduğu araç, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 asker yaralandı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

TAKLA ATTI

Merkeze bağlı Bağgöze köyü kırsalında devriye görevi yapan askerlerin bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak şarampole yuvarlandı.

Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, askeri araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevkedildi.

Şarampole yuvarlanan araçtan çıkarılan yaralı askerler, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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