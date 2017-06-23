taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5070
EURO
3,9297
ALTIN
141,59
PETR
45,5900

Siirt'te çatışma: 5 terörist öldürüldü

Siirt'in Pervani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

23.06.2017 - 19:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Herekol Dağı bölgesinde 12 Haziran'da başlatılan operasyon devam ederken bugün çıkan çatışmada 2'si ölü, 3'ü yaralı olmak üzere toplam PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI


Pervari İlçesi Herekol Dağı'nda yaşanan çatışma ile ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Siirt'in Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında 12 Haziran 2017 günü başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 operasyonu kapsamında, sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının Pervari Düğüncüler Köyü kırsalı alanına kaçtıkları yönünde elde edilen istahbari bilgi neticesinde 23 Haziran 2017 günü belirtilen bölgeye operasyon planlanmıştır. Bu kapsamda; Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-08 operasyonu esnasında saklandıkları sığınıkta, 2'si ölü, 3'ü yaralı olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 21 Haziran 2017 tarihinde Eruh İlçesi Bilgili Köyü kırsalında meydana gelen çatışmada, Herekol Ararat (K) Cemal Yalçın isimli teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

İlginizi Çekebilir
Gökyüzünde tavla oynayan pilotlar
Ordu'da yaklaşık 550 metre rakımlı Boztepe'den paraşütle atlayan iki pilot, maceralarını tavlayla süsledi.
Çanakkale'de arabalı vapur kayalıklara çarptı
Çanakkale İskelesi'nde arabalı vapur kalktıktan kısa bir süre sonra arıza yaşadı.
Sakarya'da havuzda elektrik akımı
Sakarya'da bir aqua parkta 3 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocukların yardımına giden 2 kişi de kurtarılamadı.
Cizreli çocuklara salıncak hizmeti
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi, bayram dolayısıyla çocuklara hizmeti genişletti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

313
Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

86
Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

132
Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin üssünü kapatın

Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin üssünü kapatın

239
ODTÜ kızlı erkekli tuvaletle bilim dünyasında çığır açtı

ODTÜ kızlı erkekli tuvaletle bilim dünyasında çığır açtı

276
Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı

Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı

460
Türkiye'den Suriye'ye geçişler sona erdi

Türkiye'den Suriye'ye geçişler sona erdi

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM