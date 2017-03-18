Siirt'te evleri su bastı

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, su baskınlarına maruz kalan evlerde hasar oluştuğunu söyledi.

ÇOK SAYIDA EVDE HASAR OLUŞTU

AFAD İl Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin evlerden su tahliye işlemine başladığını aktaran Karaatay, "Belediyemiz bünyesinde kriz masası oluşturarak olaya müdahale ediyoruz. Yapılan çalışmaların ardından hasar tespit çalışması yapacağız. İlçemizin altyapı çalışması tamamlanmadığından dolayı böyle bir doğal afette aciz kaldık. Altyapı çalışmalarımız tamamlandığında bir daha böyle bir afetle karşılaşmayacağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.