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Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Devlet Hastanesinde çalışan bazı personellerin para karşılığı fuhuşa yönelik yer ve müşteri temin yaptığı bilgisi üzerine hastanede yapılan operasyonda 3'ü memur toplam 4 kişi gözaltına alındı.

DHA | 31.05.2018 - 17:45..
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devlet Hastanesinde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine, Ahlak Büro Amirliğince şahısların tespitine yönelik çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, 3 aydır sürdürülen projeli çalışma sonucunda, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyon sonucu, veri hazırlama memurları S.E. ve O. K., Sağlık memuru S.E ile temizlik görevlisi M.Ç. olmak üzere toplam 4 kişinin hastanede gözaltına alınarak yakalandığı belirtildi.

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 4 gözaltı VİDEO

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