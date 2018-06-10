Siirt'te huzur hakim

Yıllardır terör olayları yüzünden huzur bulmayan Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köylerde yapılan barajlar tarım ve balıkçılığı da geliştirdi.

SİİRT TERÖRDEN KURTULDU

Siirt Şehir merkezine 40 kilometre mesafedeki Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü, Alkumru HES Barajının yapımıyla birlikte köy alanı büyük bir gölet havzası üzerinde saklı bir cenneti artırıyor.

Doğal bir turizm beldesini andıran ve balıkçılığın gelişmeye başladığı köyde, huzur ortamıyla birlikte ev fiyatları arttı.

Şirvan ilçesine bağlı Taşlı ve İncekaye köylerinde, yüksek tepelerin zirvesinden akan tatlı suyun üzerinde bulunan alabalık tesisi, ilgi görmeye başladı. Ramazan ayında iftar yapmak için alabalık tesislerine gelen vatandaşlar aileleriyle sahura kadar tesiste kalıyor.