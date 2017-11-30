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Siirt'te iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü, 5 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA | 30.11.2017 - 09:55..
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Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde iki katlı kerpiç ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine köye ulaşan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için köylülerin de desteğiyle çalışma başlattı.

Siirt'te iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü, 5 yaralı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Enkazdan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybedenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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