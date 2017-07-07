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Siirt'te Kaymakam'a bombalı saldırı

Hain terör örgütü Siirt Baykan Kaymakamı'na saldırdı ancak amacına ulaşamadı.

07.07.2017 - 10:12
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kaymakam

Siirt' in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili olan Mehmet Kocabey' in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

CAN KAYBI YOK

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi.

SAĞLIĞI YERİNDE

Bakan Soylu, "Baykan Kaymakamı'nın sağlığı yerinde. Operasyonlar başladı. Failler bulunacak ve gereği yerine getirilecek." diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Siirt Valiliği de konuyla ilgili; "Kaymakam' a bölücü terör örgütü tarafından suikast girişiminde bulunulmuştur. Patlamada kaymakam ve korumalar yara almadan kurtulmuştur.”

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