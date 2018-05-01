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Siirt'te kırmızı listedeki terörist sağ yakalandı

Eruh'ta düzenlenen operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu anlaşıldı.

DHA | 01.05.2018 - 15:37..
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Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Gri' listesinde aranan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) öldürüldü, 1 terörist de sağ yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, yakalanan teröristin de arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Malik' kod adlı Osman Özonal olduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

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