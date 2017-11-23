taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.815
USD
3,9091
EURO
4,6338
ALTIN
162,09
PETR
62,9800

Siirt'te, koruma altındaki oklu kirpi öldürüldü

Siirt'te, bir ihbar üzerin durdurulan araçta, koruma altında olduğu belirtilen öldürülmüş oklu kirpi ile 12 canlı keklik ele geçirildi.

23.11.2017 - 12:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Pervari'den Siirt merkeze giden karayolu üzerinde polis ekiplerinin desteği ile uygulama başlattı.

Siirt'te, koruma altındaki oklu kirpi öldürüldü

1 OKLU KİRPİ, 12 KEKLİK

Bir araçta yapılan aramada 12 canlı keklik ile öldürülmüş 1 oklu kirpi bulundu. Ele geçirilen hayvanların satılmak için Siirt'e getirildiğini anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli mühendis Faruk Türücü, hayvanları taşıyan araç sürücüsüne 9 bin 500 lira idari para cezasını uyguladıklarını söyledi.

Siirt'te, koruma altındaki oklu kirpi öldürüldü

"ETİ KANSERE İYİ GELİYOR DİYE YAKALIYORLAR"

Siirt bölgesinde bulunan ve koruma altında olan oklu kirpi etinin vatandaşlar arasında kanser hastalarına iyi geldiğine inanalıdığını söyleyen Türücü, Daha önce de koruma altında bulunan ve canlı halde şehir merkezinde satılmak üzere getirilen bir adet oklu kirpi ele geçirmiştik ve bu kirpiyi tekrar doğaya saldık. Ancak, bu kez yavru oklu kirpiyi ölü olarak bulduk. Bu kirpiler, halk arasında eti kansere iyi geldiği düşüncesiyle satın alınıyor. Ancak, bu konuda bilimsel hiçbir açıklama yok, tıbben herhangi bir bilgi de yok. Bu yanlış inanıştan ötürü koruma altında olan bu hayvanlar öldürülüyor." diye konuştu.

Siirt'te, koruma altındaki oklu kirpi öldürüldü

Siirt'te, koruma altındaki oklu kirpi öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan 8 takside 46 kaçak yakalandı.
Atatürk Havalimanı büyümeye devam ediyor
Atatürk Havalimanı'nın dünyada hub bağlantısı en yüksek 6'ıncı havalimanı olduğu açıklandı.
Yünden yapılan büstler
Ankara'da bir kadın girişimci, internetten öğrendiği keçe iğneleme tekniğiyle, aslına birebir benzeyen büstler yapıyor.
Zeytinburnu'nda büyük çaplı deprem tatbikatı
İstanbul depremine hazırlık kapsamında ilçede son 10 yılın en büyük deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

180
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

266
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

81
Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

28
Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

18
Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

48
İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM