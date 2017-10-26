taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.814
USD
3,7730
EURO
4,4253
ALTIN
154,56
PETR
58,1500

Siirt'te köylüye ateş açan 3 kişi yakalandı

Siirt'te, tarlada çalışan bir köylüye ateş açan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

26.10.2017 - 16:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

w

 

Siirt'in Şirvan ilçesi Taşyaka köyünde, Havuz mevkiinde bugün saat 08.20 sıralarında tarlasında çalışan A.B.'ye silahla ateş açıldı.

A.B. saldırıda yaralanmazken valilikten yapılan açıklamada "Olay haber alındıktan sonra Şirvan ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar olay yerine sevk edilmiştir.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan araştırma neticesinde; olay yerinin yakınında Durankaya köyünden M.S.C., A.E., M.S.C. adlı şahıslar arazide saklanırken yakalanmış ve üzerlerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 adet Kalaşnikof, 1 adet G1 olduğu değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır." denildi.

İlginizi Çekebilir
Öğrencilerinin fotoğraflarını montajlayan öğretmene dava
Kız öğrencilerinin yüzlerini bikinili manken fotoğraflarına montajlayan öğretmen hakkında 14.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Hakkari'de PKK'nın EYP'si imha edildi
Operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 7 el yapımı patlayıcı, patlatılarak imha edildi.
Durdurulan okul servisinin şoförü 13 yaşında çocuk çıktı
Şanlıurfa'da, okul servisini kullanırken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun babasına para cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i kabul etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

276
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

148
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

356
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

199
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

122
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

329
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM