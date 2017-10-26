Siirt'te köylüye ateş açan 3 kişi yakalandı

Siirt'in Şirvan ilçesi Taşyaka köyünde, Havuz mevkiinde bugün saat 08.20 sıralarında tarlasında çalışan A.B.'ye silahla ateş açıldı.

A.B. saldırıda yaralanmazken valilikten yapılan açıklamada "Olay haber alındıktan sonra Şirvan ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar olay yerine sevk edilmiştir.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan araştırma neticesinde; olay yerinin yakınında Durankaya köyünden M.S.C., A.E., M.S.C. adlı şahıslar arazide saklanırken yakalanmış ve üzerlerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 adet Kalaşnikof, 1 adet G1 olduğu değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır." denildi.