Olay, merkez Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde 19 Mayıs akşamı meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü çocuğu son anda fark etti.

Siirt'te mucize kurtuluş güvenlik kamerasında-VİDEO

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Sürücünün direksiyon kırıp kaldırıma çıktığı otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almazken, yere düşen çocuk çevredekiler tarafından kaldırıldı.

Ağaca çarpan otomobilde hasar meydana gelirken, olay anı ise bir işyerinin kamerasına yansıdı.