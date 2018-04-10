taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.728
USD
4,0806
EURO
5,0518
ALTIN
175,62
PETR
70,0500

Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

AA | 10.04.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nazım Akkoyun'un kullandığı öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, Van'ın Çatak ilçesi ile Pervari arasındaki Altınoluk Köyü mevkisinde şarampole devrildi.

18 YARALI

Kazada sürücü ile 14 öğrenci ve 3 kadın yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Hastanede yaralıları ziyaret eden Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, yaptığı açıklamada, sağlık durumu ağır olan 3 öğrencinin ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiğini söyledi.

Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
12 ANKA görev başında
Keşif, gözetleme, takip gibi ihtiyaçların karşılanması için üretilen ANKA'lar, 30 bin feet yüksekliğe ulaşarak 24 saat hizmet veriyor.
Afrin'de teröristlerin verdiği zararları Türkiye gideriyor
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki arıtma tesisleri, Türkiye'den giden ekiplerce onarıldı.
Tarlaya paraşütle böcek attılar
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca Mahallesi’nde paraşütle atıldığı ileri sürülen binlerce böcek, çiftçiyi canından bezdirdi.
Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor
İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölgesinin karla kapalı yolunun açılması için çalışmalar başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

160
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

122
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

62
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

111
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

132
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

90
MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM