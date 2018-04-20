Siirt'te öldürülen teröristin üzerinden özel silah çıktı

Türk ordusunun terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlar devam ediyor. Gün geçtikçe teröristler için kıskacı daraltan Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın kimler tarafından korunup kollandığını, desteklendiğini ortaya çıkartıyor.

İLK KEZ BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde TSK Siirt'te hava destekli operasyona 7 PKK'lıyı etkisiz hale getirmişti. O çatışmadan sonra bölgeyi temizleyen Mehmetçik, operasyon alanında geldiğinde bu zamana kadar PKK'nın elinde hiç görülmemiş bir silah ile karşılaştı. Silahı incelemeye alan yetkililer bunun PKK'da daha önce hiç kullanılmadığını, ilk kez görüldüğünü tespit etti.

KANADA YAPIMI ÖZEL SİLAH PKK'DA

Silah üzerinde yapılan araştırmalarda “NEA 15 CCS” ismiyle bilinen ölüm makinasının ABD/Kanada ortak yapımı bir silah olduğu tespit edildi. Farklı yapısı ile dikkat çeken silah, kısa namlusu ve hafifliği ile kontra harekatların bir numarası.

Buraya kadar her şeyin normal olduğunu farz edelim ancak bir ayrıntı daha var. Kanada'nın özel olarak ürettiği bu silah, terörle mücadele kapsamında seçkin birliklere verilen özel bir silah. Büyük devletlerin bile sıraya girerek aldığı bu silahın, Irak'ta Peşmerge'ye verildiği ve Peşmerge üzerinden de PKK'ya geçtiği tespit edildi.





PEŞMERGE'NİN SİLAHLARI PKK'DA

ABD'nin eğit donat faaliyetleri kapsamında terörle mücadele bahanesiyle verdiği ve PKK'nın eline geçmeyeceğinin garantisinin verildiği bu silahlar artık PKK'nın elinde dolanıyor. Ancak buna karşın Türkiye kararlı mücadelesinden vazgeçmeyerek terörü önleme yolunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.