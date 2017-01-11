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Siirt'te öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu

Operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin siyasi ve bürokratlara yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

AA | 11.01.2017 - 21:42
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Siirt'te gece bir hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Viyan ve Sözdar Eftalya kod adlı teröristler, 2 Kasım 2016 günü AK Parti İl Başkanlığı binası önünde saldırı için keşif yaparken MOBESE kameralarınca belirlendi.

Siirt'te öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu

SALDIRI HAZIRLIĞI

Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan teröristlerin, 6 Aralık 2016 tarihinde Barış Mahallesi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen ve örgütün bombacıları olduğu tespit edilen Turan Işık ile Suriye uyruklu Agiri kod adlı teröristlerle kentteki siyasi ve bürokratlara yönelik saldırı planladıkları öğrenildi.

Siirt'te öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gece Çal Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda "teslim olun" çağrısına silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerle 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 roketatar mühimmatı ile 12 el bombası ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

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