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Siirt'te otomobil Botan Çayı'na yuvarlandı: 3 ölü 1 kayıp

Pervari ilçesinde, kontrolden çıkan araç, 150 metreden Botan Çayı'na yuvarlandı.

07.06.2017 - 03:49
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Pervari İlçesi Sarıdam Köyü yakınlarından meydana gelen kazda, ilçe merkezinden Beğendik Beldesi'ne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 56 AL 856 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 150 metre yükseklikten Botan Çayı'na yuvarlandı. Kazayı fark eden Sarıdam Köyü sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verip, araçtakilerin yardımına koştu.

Siirt'te otomobil Botan Çayı'na yuvarlandı: 3 ölü 1 kayıp

Köylüler, otomobildeki Zahit Yaman, Mehmet Emin Gönül ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin cesetlerine ulaştı.

Jandarma ekipleri, araçta bir kişinin daha olduğu iddiası üzerine, köylülerin de yardımıyla arama çalışması başlattı.

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, kayıp olduğu kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Siirt'te otomobil Botan Çayı'na yuvarlandı: 3 ölü 1 kayıp

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