taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.037
USD
3,7111
EURO
3,9660
ALTIN
149,54
PETR
54,2400

Siirt'te parçalanmış kız çocuğu cesedi bulundu

Siirt'te parçalanmış halde bir ceset bulundu. Cesedin bir kız çocuğuna ait olduğunu tespit edildi.

06.04.2017 - 10:32
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

g

Siirt'in Eruh İlçesi'ndeki Yazlıca Köyü kırsalında, köy sakinleri tarafından vücudu parçalanmış yaklaşık 6 yaşında olduğu tespit edilen çocuk cesedi bulundu. Köylüler olayı Jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğa ait cesedin baş bölgesinin parçalandığı ve belden aşağısının olmadığını tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Bulunan cesedin, Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde 1 Mart'ta ortadan kaybolan 2011 doğumlu Eda M.'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülürken, burada yapılacak otopsi ile ölüm nedeni belirlenmeye çalışılacak. Ayrıca kayıp olan Eda M.'nin yakınlarından da DNA örneği alınıp, cesedin ona ait olup almadığı belirlenmeye çalışılacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

252
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

112
Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

67
Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

1
CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

52
Neçirvan Barzani'den Kerkük'te bayrak açıklaması

Neçirvan Barzani'den Kerkük'te bayrak açıklaması

36
Amerikalı komutan: Türkler DEAŞ’a karşı oldukça öfkeli

Amerikalı komutan: Türkler DEAŞ’a karşı oldukça öfkeli

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM