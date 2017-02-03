Siirt’te PKK operasyonu: 6 gözaltı

15 Temmuz'da şehit düşen ancak öncesindeki belirsizlik nedeniyle şehir mezarlığına defnedilen Başçavuş Ziya Dağdan için tören düzenlendi.

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Mehmet Özhaseki yeni kentsel dönüşüm stratejisini anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ''2018'den itibaren her yıl 500 bin konutu yenileyip dönüştürmeyi hedefliyoruz.'' dedi.