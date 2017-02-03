taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.628
USD
3,7358
EURO
4,0140
ALTIN
145,60
PETR
56,7100

Siirt’te PKK operasyonu: 6 gözaltı

Siirt’te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

03.02.2017 - 16:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Siirt’te PKK operasyonu: 6 gözaltı

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütü mensuplarını Siirt’e geldiklerinde barındırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

TAHKİKATLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, 2 Şubat’ta yapılan operasyonda 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, şüpheli şahısların adli tahkikatlarının devam ettiği kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

751
Güneydoğu'ya elektriği ısınmada kullanmayın uyarısı

Güneydoğu'ya elektriği ısınmada kullanmayın uyarısı

313
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

26
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

48
Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

169
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

76
Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM