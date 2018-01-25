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Siirt'te PKK operasyonu: Ahırda mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir ahırda yapılan aramada çok sayıda mühimmat bulundu. Ekipler ise ele geçirdikleri mermilerle Afrin yazarak göndermede bulundu.

AA | 25.01.2018 - 21:05..
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İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında, merkez Afetevler Mahallesi'nde bir ahırda arama yapıldı.

OPERASYONDA BULUNANLAR

Aramada 10 bin 463 biksi fişeği, bin 63 M-16 uzun namlulu tüfeğe ait fişek, bin 522 kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 uçaksavar fişeği, 5 biksi termal aparatı, 6 savunma tipi el bombası, 18 kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, bir 100'lük biksi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 30 adet fişek sandığı ele geçirildi.

Siirt'te PKK operasyonu: Ahırda mühimmat ele geçirildi

Siirt'te PKK operasyonu: Ahırda mühimmat ele geçirildi

1 GÖZALTI

Mühimmat, Polis Meslek Yüksek Okulunda sergilendi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik mühimmatlarla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, terörle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Siirt'te PKK operasyonu: Ahırda mühimmat ele geçirildi

Siirt'te PKK operasyonu: Ahırda mühimmat ele geçirildi

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