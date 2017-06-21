Siirt'te PKK'ya büyük darbe

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ortaklaşa yürütülen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu" Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca kırsalında devam ediyor.

3 BÜYÜK MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ

Zor arazi şartlarında 9 gündür aralıksız sürdürülen operasyonda, sağ ele geçirilen örgütün lojistik sorumlusu teröristin yer göstermesi sonucu belirlenen üç büyük mağarada, gıda ağırlıklı yaklaşık 25 ton malzeme ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME BULUNDU

Mağarada ayrıca 200 adet Bixi ve Kanas mühimmatı, iki el yapımı patlayıcı, bir savunma tipi el bombası, bir kullanılamaz durumda kobra el telsizi, iki orta boy jeneratör, beş akü, bir LCD televizyon, bir DVD ve örgütsel doküman, 70 tüp, bir sabit merkez telsizi, dört hilti, bir varil mazot, üç bidon benzin bulundu.