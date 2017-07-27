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Siirt'te terör operasyonu: 1 asker ve korucu yaralı

Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.

27.07.2017 - 02:50
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Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu" sürüyor.

Hava destekli devam eden operasyonda, Ayvatepe mevkisinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir uzman çavuş ve bir güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te terör operasyonu: 1 asker ve korucu yaralı

VALİ ATİK  ZİYARET ETTİ

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ile yaralıları hastanede ziyaret etti.

Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Muzaffer Aslan'dan bilgi alan Atik, daha sonra yaralıların yanına giderek kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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