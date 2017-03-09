Siirt’te terör operasyonu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 7 Mart 2017 tarihinde Siirt ili Merkez ilçesinde ve 8 Mart 2017 tarihinde Şirvan ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs ile ilgili adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, yapılan operasyon sonucunda Siirt İl Merkezinde ikamet eden şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda yazılı ve dijital doküman, Şirvan ilçesinde ikamet eden şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet keskin nişancı dürbünü, çok sayıda şarjör ve mühimmat ve çok sayıda örgütsel yazılı ve dijital doküman ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemleri devam etmektedir. Bir firari şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.



