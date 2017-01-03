Siirt'te terör operasyonu: 5 tutuklama

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP İl Başkanı Kaysı'nın da bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
5'İ DE TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 zanlı, "Silahı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.