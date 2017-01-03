taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.618
USD
3,5944
EURO
3,7262
ALTIN
133,18
PETR
57,8800

Siirt'te terör operasyonu: 5 tutuklama

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında DBP İl Başkanı Kaysı'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

AA | 03.01.2017 - 19:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

TTUKLAMA

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP İl Başkanı Kaysı'nın da bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

5'İ DE TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 zanlı, "Silahı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

273
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

62
Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

139
Memurun zamlı maaşları belli oldu

Memurun zamlı maaşları belli oldu

291
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

369
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

279
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM