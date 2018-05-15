Siirt’te terör operasyonu: 7 gözaltı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık sağlayan şahısların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 15 Mayıs 2018 günü Siirt ili, Eruh ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs gözaltı alınmıştır.

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.