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Siirt'te teröristin teslim olma anı

Siirt'in Herekol Dağı bölgesinde, operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

10.07.2017 - 16:32
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Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde, devam edend 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' Operasyonu'nda, en yakın askeri birliğe yönelen 'Sözde' Besta cephesi Hareketli Takım Komutanı'Resul Guyi' kod adlı Orhan Bilen, dün akşam saatlerinde silahsız, teçhizatsız ve sivil kıyafetli olarak Doğan Ana Üs Bölgesine teslim oldu.

Siirt'te teröristin teslim olma anı

RADYODAKİ HABERLERDEN ETKİLENDİ

Teslim olan terörist ilk ifadelerinde; geçtiğimiz günlerde Yazlıca (Herekol) Dağı operasyonunda teslim olan teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, güvenlik kuvvetlerinin teslim olan teröristleri öldürdüğüne yönelik propagandasının artık öneminin ve inandırıcılığının kalmadığını ifade ederek devletin şefkatine sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını belirtti.

OPERASYONDA 25 TERÖRİST HALE GETİRİLDİ

Operasyonda bugüne kadar toplam; 11’i sağ, 14’ü ölü olmak üzere toplam 25 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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