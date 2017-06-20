Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

FETÖ'nün medya yapılanması suçlamasıyla tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın duruşması dün başlamıştı, bugün de devam etti.

Vizelerin güvenlik özelliklerinin güncellemesi için yeni bir ortak tasarım oluşturuldu.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Ramazan dolayısıyla yerlilerin rağbet etmediği plajları tatilciler doldurdu.

İzmit'te dün gece etkili olan yağışının ardından yağmur sularının taşıdığı çamur körfez sularına aktı.

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Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

İl merkezi ve Kozlu İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.