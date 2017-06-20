Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda, "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu"nun 8 gündür aralıksız sürdüğü bildirildi.
Örgüt mensuplarının kullandığı 38 mağaranın tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu mağaralardan 3'ünün kış üslenmesinde kullanıldığının değerlendirildiği kaydedildi.
Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu VİDEO