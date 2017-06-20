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Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgüt mensuplarınca 3'ü kış üslenmesinde kullanılan 38 mağara tespit edildi.

20.06.2017 - 15:23
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Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda, "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu"nun 8 gündür aralıksız sürdüğü bildirildi.

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Örgüt mensuplarının kullandığı 38 mağaranın tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu mağaralardan 3'ünün kış üslenmesinde kullanıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu VİDEO

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

Siirt'te teröristlerin kullandığı 38 mağara bulundu

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