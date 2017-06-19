Siirt'te teslim olan 6 PKK'lı ifade verdi

Keşif amaçlı havalanan İHA'lar, 7 kişilik terörist grubun, Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki Çakçako, Piro Tepesi, Okçular ve Doğan köyleri ile Yılan Çeşmesi ve son olarak Erkent Yaylası'nı takip ederek Herekol Dağı, Sarıyaprak mevkisine gelişini adım adım izledi.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Telsiz dinlemelerinde bu grubun Doğanca, Palamutlu ve Köprüçay Jandarma karakollarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenince operasyonun düğmesine basıldı. Harekata da helikopter kazasında şehit düşen Albay Gökhan Peker'in adı verildi.

JÖH TİMİ GİTTİ

Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na bağlı "Dadaşlar" ile Şırnak Çakırsöğüt Komando Tugayı'ndan "Meteler" adlı verilen keskin nişancılardan oluşan Jandarma Özel Harekât Timleri harekete geçti. Bölge didik didik tarandı ve sonunda teröristler, girişine çelik kapı takılan, arkadan kilitlenen doğal bir mağaranın içinde tespit edildi.

Siirt'te 6 teröristin teslim olma anı VİDEO

ÇATIŞMADAN SONRA TESLİM OLDULAR

'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilince 3 saat süren bir çatışma yaşandı. Psikolojik Harekat subaylarının da yer aldığı operasyonda, teslim olmaktan başka şansları olmadığı, aksi halde öldürülecekleri uyarısı yapıldı. 1 terörist operasyonda etkisiz hale getirildi. 6 terörist ise uzun süre teslim olma psikolojisine hapsedildi.

Teröristlerden biri teslim olacağını söyleyince diğerleri de "yaşamayı" seçti ve hep bir ağızdan "Ateş etmeyin, geliyoruz" dedi. Ayağı kayalıklara sıkışan bir terörist, saldırmayı düşündüğü karakolda görevli Mehmetçik'in uzattığı şefkat eliyle aşağı indirildi.

"İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLÜRSÜNÜZ DENİLİYORDU..."

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre; teröristler ifadelerinde, "Kuzey Irak'tan bizi gönderdiklerinde hep beynimize 'Sakın ola ki sağ ele geçmeyin, yakalanırsanız işkenceyle öldürülürsünüz' deniliyordu. Askerin bizi tedavi etmesi, saatlerce dil döküp bizi sağ olarak çıkarmasına şaşırdık.

"BİLSEYDİK SINIRI GEÇER GEÇMEZ..."

Böyle bir muamele göreceğimizi bilseydik sınırı geçer geçmez teslim olurduk" dedi.