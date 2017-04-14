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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te düzenlenen operasyonda bin 650 kök Hint keneviri, 3 bin 148 gram kubar esrarla karışık kenevir tohumu ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

14.04.2017 - 16:27
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Baykan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

BİN 650 HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada bin 650 kök Hint keneviri ve 3 bin 148 gram kubar esrarla karışık kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 45 av tüfeği fişeği, 5 cep telefonu ve 32 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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