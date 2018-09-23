Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
5 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonda, Siirt merkez ve Eruh ilçesinde uyuşturucu maddeleri hasat ettikleri, satmak için müşteri aradıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik tespit köpeği Çıtır'ın da katılımıyla şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinde yapılan aramada, 13 kilogram esrar, 650 kök Hint keneviri, 5 cep telefonu, 2 eldiven ve makas ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.