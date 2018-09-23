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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 13 kilogram esrar, 650 kök Hint keneviri, 5 cep telefonu, 2 eldiven ve makas ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 23.09.2018 - 15:17..
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Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda, Siirt merkez ve Eruh ilçesinde uyuşturucu maddeleri hasat ettikleri, satmak için müşteri aradıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik tespit köpeği Çıtır'ın da  katılımıyla şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinde yapılan aramada, 13 kilogram esrar, 650 kök Hint keneviri, 5 cep telefonu, 2 eldiven ve makas ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu

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