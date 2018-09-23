Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilen TEKNOFEST, bugün son gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gezildi. Soylu yerli ve milli araçlar ile sistemleri inceledi.

İzmit'te, evinin banyosunda intihar eden İsmail D. (45) için bir araya gelerek, protestoda bulunan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyete götürüldü.

İntihar eden baba için toplanan gruba polis müdahalesi

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yerli tohum üretme çalışmaları kapsamında geliştirilerek bu yıl tescil edilen 7 yeni tıbbi ve aromatik bitkinin tohumları, çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Diyarbakır'daki Kijan Göleti'ne yüzmek için giren ve boğularak hayatını kaybeden Furkan Demirkol'un cansız bedeninin sudan çıkarılışını yakınları gözyaşlarıyla izledi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.