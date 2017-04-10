taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.752
USD
3,7263
EURO
3,9448
ALTIN
150,26
PETR
55,4700

Siirt'te yaralanan çocukları asker tedavi etti

Siirt'te PKK bombasının patlaması üzerine yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

10.04.2017 - 10:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Siirt'te yaralanan çocukları asker tedavi etti

Terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu illerinde her mahalleye çukur kazmış, burada bir 'şehir kalkışması' yapmayı hedeflemişti.

Asker ve polislerin başarılı operasyonları sonucu hendeklere gömülen teröristlerden geriye, sokak sokak, ev ev döşenen el yapımı bombalar kaldı.

Şu an, hendek savaşının yaşandığı illerde temizlik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor, bir yandan da yeniden yapılanma için projeler hazırlanıyor.

PKK'NIN BOMBALARI PATLIYOR

Zaman zaman, bölgedeki çocuklar PKK'nın evlere, yollara döşediği bombaları oyuncak sanarak oynamaya başlıyor, bu patlayıcılar patlıyor ve can kaybı oluyor.

Hakkari ve Şırnak'ın bazı ilçelerinde daha önce görülen bu tür olaylar, son olarak Siirt'te yine yaşandı.

İKİ KARDEŞ BULDUKLARI CİSİMLE OYNAMAYA BAŞLADI

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyü kırsalında meydana gelen olayda hurda toplayan 11 ve 13 yaşlarındaki Kadir ve Muhammet A. isimli iki kardeş, arazide buldukları bir cisimle oynamaya başladı.

BOMBA PATLADI, KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Buldukları cismin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada iki kardeş ağır şekilde yaralandı. Yaralı kardeşler Siirt ve Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, biri yolda hayatını kaybetti.

Yaralı kardeşlerden birine, Mehmetçik anında müdahale etti. Mehmetçik'in yaralı çocuğa yaptığı müdahale twitter'da Derinkuvvet hesabı tarafından paylaşıldı.

Siirt'te yaralanan çocukları asker tedavi etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

263
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

87
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

79
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

109
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

105
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

84
Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM