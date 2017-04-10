Siirt'te yaralanan çocukları asker tedavi etti

Terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu illerinde her mahalleye çukur kazmış, burada bir 'şehir kalkışması' yapmayı hedeflemişti.

Asker ve polislerin başarılı operasyonları sonucu hendeklere gömülen teröristlerden geriye, sokak sokak, ev ev döşenen el yapımı bombalar kaldı.

Şu an, hendek savaşının yaşandığı illerde temizlik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor, bir yandan da yeniden yapılanma için projeler hazırlanıyor.

PKK'NIN BOMBALARI PATLIYOR

Zaman zaman, bölgedeki çocuklar PKK'nın evlere, yollara döşediği bombaları oyuncak sanarak oynamaya başlıyor, bu patlayıcılar patlıyor ve can kaybı oluyor.

Hakkari ve Şırnak'ın bazı ilçelerinde daha önce görülen bu tür olaylar, son olarak Siirt'te yine yaşandı.

İKİ KARDEŞ BULDUKLARI CİSİMLE OYNAMAYA BAŞLADI

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyü kırsalında meydana gelen olayda hurda toplayan 11 ve 13 yaşlarındaki Kadir ve Muhammet A. isimli iki kardeş, arazide buldukları bir cisimle oynamaya başladı.

BOMBA PATLADI, KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Buldukları cismin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada iki kardeş ağır şekilde yaralandı. Yaralı kardeşler Siirt ve Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, biri yolda hayatını kaybetti.

Yaralı kardeşlerden birine, Mehmetçik anında müdahale etti. Mehmetçik'in yaralı çocuğa yaptığı müdahale twitter'da Derinkuvvet hesabı tarafından paylaşıldı.