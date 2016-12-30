Siirt'te YPG bayrağı sarılı tabut ele geçirildi

Şirvan ilçesindeki operasyonlarda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında iki köy muhtarı ve bir köy imamının bulunduğu 11, Pervari ilçesinde de 7 olmak üzere toplam 18 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 2 zanlıyı arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ÜZERİNDE YPG BAYRAĞI ÖRTÜLÜ TABUT BULUNDU

"Gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur. Ayrıca Pervari ilçesine bağlı bir köy camisinde yapılan aramada, üzerinde terör örgütü YPG bayrağı örtülü tabut bulunmuştur. Yapılan operasyonlarla ilgili soruşturma işlemlerine Şirvan ve Pervari Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü olarak devam edilmektedir"