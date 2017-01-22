Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı girişimi

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

MERMİ ARACA İSABET ETMEDİ

Siirt'ten Kurtalan İlçesi istikametine giden İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı kobra aracına, teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saat 22.10 sıralarında meydana gelen saldırıda, roket mermisi zırhlı araca isabet etmedi. Boş arsaya düşen roket mermisi büyük bir gürültü ile patladı. Can kaybının yaşanmadığı salıdırı sonrasında teröristler karanlıktan faydalanarak kaçtı.



Patlama sonrası Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine gelerek kaçan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.