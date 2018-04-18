Siirt'teki operasyonda mayına basan Hüner öldü

Pervari ilçesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait 4 kalaşnikof, iki M-16 piyade tüfeği, makineli tabanca, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, dürbün, iki şarjör ve iki şemsiye ele geçirildi.

HÜNER HAYATINI KAYBETTİ

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner isimli mayın arama köpeği, 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti, ardından 4. el yapımı patlayıcıyı tespit ettiği sırada basma düzenekli olması nedeniyle patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Hüner, patlayıcıyı tespit etmesiyle eğitmeni ve operasyonda görevli diğer güvenlik güçlerinin hayatını kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Hüner, 7 yıldır terörle mücadelede güvenlik güçlerine yol arkadaşlığı yapıyordu.

700 KİLO AMONYUM NİTRAT BULMUŞTU

Hüner, Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasındaki Akmeşe ve Eruh'un Yassıdağ (Çırav) bölgelerindeki operasyonların yanı sıra 2016'da özel harekat polisi Yalçın Yamaner'in şehit düştüğü terör örgütüne yönelik operasyon ve terör eylemlerinde kullanmak üzere hazırlanan ve toprak altına gömülü 83 düdüklü tencere içerisinde mazot ile güçlendirilmiş 700 kilogram amonyum nitrat düzeneğinin bulunduğu operasyona da katılmıştı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Önceki gün, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Şırnak sınır hattındaki Yazlıca Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirilmişti. İHA tarafından bölgede tespit edilen 7 terörist, F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilmişti.



