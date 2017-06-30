Siirt'teki operasyonlarda 23 terörist öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlayan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonunun devam ettiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

57 sığınak ve depo olarak kullanılan mağaranın da imha edildiği bildirilen açıklamada, şimdiye kadar RPG-7 silahı, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 PKMS makineli tüfek, Ak-47 kaleşnikof, Doçka ağır makineli tüfek, 23 el bombası, 3 telsiz, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği ile yapımında kullanılan 412 tüp, yaklaşık 35 ton erzak ve yaşam malzemesi, çok sayıda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiği vurgulandı.

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, 18 gündür havadan ve karadan devam eden operasyonda şimdiye kadar 23 teröristin etkisiz hale getirildiği, teslim olan 4'ü kadın 9 teröristin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.