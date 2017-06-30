taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5161
EURO
4,0137
ALTIN
140,46
PETR
48,1700

Siirt'teki operasyonlarda 23 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbeler indiriyor.

30.06.2017 - 20:06
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlayan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonunun devam ettiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

57 sığınak ve depo olarak kullanılan mağaranın da imha edildiği bildirilen açıklamada, şimdiye kadar RPG-7 silahı, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 PKMS makineli tüfek, Ak-47 kaleşnikof, Doçka ağır makineli tüfek, 23 el bombası, 3 telsiz, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği ile yapımında kullanılan 412 tüp, yaklaşık 35 ton erzak ve yaşam malzemesi, çok sayıda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiği vurgulandı.

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, 18 gündür havadan ve karadan devam eden operasyonda şimdiye kadar 23 teröristin etkisiz hale getirildiği, teslim olan 4'ü kadın 9 teröristin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de Filipinli çift 829 sikkeyle yakalandı
Valizlerinde 829 sikke ele geçirilen Filipinli çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir'de aşırı sıcaklar etkili oluyor
İzmir'de bugün hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü, bunun 2007 yılından bu yana görülen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olduğunu bildirildi.
Bahçeli'ye muhalif isimler yeni parti kuruyor
MHP'de muhalif isimlerin olağanüstü kurultay çabalarının mahkeme engeline takılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor.
İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü
İzmit'te, yeşil ışığın yanması ile hareket eden kamyon önündeki otomobile çarptı, Pınar Azaklı, ve 8 aylık bebeği yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

198
CHP yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'nun kullandığı karavan

CHP yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'nun kullandığı karavan

260
Güneydoğu'da klima kullanımı elektrik tüketimini artırdı

Güneydoğu'da klima kullanımı elektrik tüketimini artırdı

529
Rus askerleri Afrin'den çekildi

Rus askerleri Afrin'den çekildi

129
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde yeni tarife

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde yeni tarife

654
Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

144
Belhanda'nın İsrail'e tepkisi

Belhanda'nın İsrail'e tepkisi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM