Siirt'teki operasyonun bilançosu

Siirt Valiliği, Herekol Dağı'ndan terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonun bilançosunu açıkladı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"4 Temmuz 2017 günü saat 18.00 sıralarında yapılan arazi tarama/arama faaliyeti sonucunda Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu erkek terörist hafif yaralı olarak yakalanmıştır. Yapılan arama ve tarama devamında 1 adet Şiyar marka keskin nişancı tüfeği, 31 adet Şiyar marka keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 2 adet anti tank roket mühimmatı, 6 adet docka mühimmatı, 15 adet Bixi makineli piyade tüfeği mühimmatı, 5 adet büyük tüp, 5 adet jeneratör, 3 adet elektrikli fünye, 1 adet el kamerası ve bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 5 Temmuz 2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyetinin devamında 4 bölücü terör örgütü mensubunun cesedi, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 15 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 904 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet RPG-7 roket atar, 9 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el bombası, 294 adet Bixi makineli piyade tüfeği mühimmatı, 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bin metre kablo, 31 adet 12 kiloluk tüp, bir adet dikiş makinesi, 1 adet jeneratör, 13 kilo amonyum nitrat, 25 adet elektrikli fünye çok sayıda dijital veri ve bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

14 ÖLÜ 24 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

12 Haziran 2017 tarihinde başlayan operasyonlarda bugüne kadar 24 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

"2 Haziran 2017 tarihinde başlayan operasyonlarda bugüne kadar 4 kadın, 6 erkek olmak üzere toplam 10 bölücü terör örgütü mensubu yakalanmış, 6 bölücü terör örgütü mensubu tutuklanmış ve 4 bölücü terör örgütü mensubunun adli işlemleri devam etmektedir. Ayrıca operasyon esnasında 14 ölü olmak üzere toplam 24 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği amacıyla bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir."





