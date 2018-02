Siirt 3’üncü Komanda Tugay Komutanlığında görevli 450 asker, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatına takviye olarak bölgeye gönderildi. Askerler için havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve asker aileleri ile askerlerin gönderileceğini duyan ve Türk bayraklarıyla havaalanına gelen binlerce vatandaş katıldı.

"KAZASIZ BELASIZ GELMEYİ NASİP ETSİNLER"

TSK tarafından Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”na katılacak olan tüm kahraman Mehmetçiğe başarılar dileyen Vali Atik, "Allah milletimizi, vatanımızı her türlü kötülükten korusun. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü aziz milletimizin huzur ve güvenliği için, ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için kahramanlarımız, Afrin’de canlarını feda ederek, can siper hane bir şekilde kahramanca her türlü terörist unsurlara karşı amansız bir mücadele vermektedirler” dedi.

Siirt'ten Afrin'e giden askerler dualarla uğurlandı

ELLERİNE KINA YAKILDI

Konuşmaların ardından dualar edilerek, kurban kesildi. Siirtli kadınlar, evlerinde hazırladıkları kınayı göreve giden Mehmetçiklerin ellerine yaktı. Askerlere sıkıca sarılan vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde uğurladı.

"SEVDİĞİME SELAM SÖYLEYİN"

Afrin’e giden bir asker, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla sevdiğine selam söyledi. Başka bir asker, kimsenin gözünün arkada kalmasını istemediklerini belirterek, vatan için gidip, döneceklerini vurguladı. Çocuğunu sarılan başka bir asker ise, eşine, "Merak etmeyin bizi, vatan borcu namus borcudur. Gidip döneceğiz" dedi.

TUGAY KOMUTANINA KÜRTÇE DUA

Afrin’e giden askerlerin içinde yer alan Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz’a sarılan yaşlı bir kadın, Kürtçe dua ederek, “Allah sizleri ve bu vatanı korusun. Cumhurbaşkanımızı ve devletimizi korusun” ifadelerini kullandı. Kentten toplam 871 askerin operasyona katıldığı da öğrenildi.