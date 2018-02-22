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Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na Siirt'ten katılacak özel harekat polisleri, düzenlenen törenle yolcu edildi.

DHA | 22.02.2018 - 12:18..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak 60 kişilik PÖH timi, Siirt'ten dualarla uğurlandı.

Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Belek, özel hareket polisleri ve aileleri ile Siirtliler katıldı.  Siirt Müftüsü Faruk Avras'ın dua okumasının ardından polisler, aileleriyle bir araya gelerek, vedalaştı.

"CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ"

Bir özel hareket polisi, "Vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Bize verilen görevi yerine getirmek için Afrin'e gidiyoruz. Burada, vatanımız ve milletimiz için savaşacağız." dedi.

Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı

DUALARLA UĞURLANDILAR

Siirt Belediyesi tarafından polisler için kurban kestirildi. Uğurlama töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Duaların okunmasının ardından PÖH timi, bölgeye yolcu edildi.

Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı



Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı



Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı



Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı



Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı

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