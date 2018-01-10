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Sık sık kazaların yaşandığı yol vatandaşları tedirgin ediyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi Ulukapı yolunda kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma bulunmaması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

İHA | 10.01.2018 - 14:41..
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  2. Projeler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Salkımevler, Çeltikçi ve Ulukapı mahallelerini birbirine bağlayan, birçok mahallenin geçiş noktası olmasının yanında MATSO Denizcilik Lisesi ve Çeltikçi Ortaokulu öğrencilerinin de kullandığı Manavgat-Ulukapı yolunda kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma olmaması nedeniyle gerek yayalar gerek sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sık sık kazaların yaşandığı yol vatandaşları tedirgin ediyor

SIK SIK KAZA YAŞANIYOR

Sık sık kazaların meydana geldiği yol çevresinde ikamet eden vatandaşlar korkudan çocuklarını sokağa bırakamazken, anne-babalar sabah okula götürdükleri çocuklarını okul çıkışında da bekleyerek evlerine getiriyor.

Sık sık kazaların yaşandığı yol vatandaşları tedirgin ediyor

YAYA VE SÜRÜCÜLER ZORLANIYOR

Vatandaşlar, gerekli düzenlemelerin yapılmadığı yolun motosiklet ve otomobil sürücüleri tarafından yarış pisti gibi kullanıldığını, gece-gündüz demeden özellikle gençlerin bu yolda hız yaptığını iddia etti. Öğrenciler ve diğer yayalar yol kenarlarında kaldırım bulunmaması nedeniyle yoldan geçmek zorunda kalırken çocuk arabalarıyla yürüyen kadınlar da tehlikeli yolu kullanıyor. Gerek ara sokaklar gerekse okullar bölgesinin yol ayrımlarında yön tabelalarının bulunmaması da sürücülerin işini zorlaştırıyor.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Yetkililerden Ulukapı-Çeltikçi kavşağından başlayarak Ulukapı Mahallesi’ne kadar uzanan yol üzerinde kaldırım, aydınlatma, sinyalizasyon ve yön levhası gibi gerekli trafik düzenlemelerini bir an önce yapmalarını isteyen vatandaşlar, artık kaza görmek korku içerisinde yaşamak istemediklerini dile getirdiler.

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