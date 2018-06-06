Şık tasarımlı tesettür abiye seçenekleri Modamerve.com’da

Hayatının her alanında kusursuz görünmek isteyen bayanlar, kıyafet seçimlerinde oldukça titiz hareket eden kadınlar neredeyse bir gününün yarıdan fazlasını şık ve güzel görünmek için harcarlar. Kıyafet konusunda göze çarpmak isteyen bayanların en çok dikkat ettiği konulardan biri de kıyafetlerinin bulunduğu ortama uygun olmasıdır. İyi bir giyinme tarzına sahip olan kadınların kilosu ya da fiziği her nasıl olursa olsun, kombinlerini içinde şık ve zarif görünürler.

ŞIKLIĞINIZ ÖN PLANA ÇIKSIN

Bu konuda moda da kadınların destekçisi olarak, giyim tarzına önem gösteren kadınların bu tutumlarından dolayı modadan dan bayanların beğenisine göre kadın giyim seçeneklerini zenginleştirmektedir. Kadın giyim modası erkek giyim modasına göre biraz daha geniş seçeneklerde bayanların beğenisine sunulmuştur. Tesettür giyim içerisinde istediğiniz tarzı seçerek kullanım sağlayabilirsiniz. Spor model sevenler için de uygun elbise modelleri bulunmaktadır. Ayrıca abiye modelleri özel tasarımları ile dikkat çekicidir. Abiye seçimlerinde mutlaka bedeninize uygun olanları tercih etmeye özen gösterin. Bu sayede şıklığınızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.

TARZ OLMAK İSTİYORSANIZ TESETTÜR MODASINDAN UZAK KALMAYIN

Evde, işte, ofiste, özel davetlerde, çarşıda ve hatta sokaklar da bile dikkat çekmek isteyen kadınlar giyimlerine çok özen göstermektedir. Birkaç dönemdir de kadınlar tesettür giyim modasına merak salmış ve tesettür giyim tasarımcı ve markaların hazırladıkları koleksiyonlara yoğun ilgi gösterir oldular. Bu doğrultuda bayanlar, katıldıkları özel etkinlik ve davetlerde şık ve zarif bir görünüme sahip olabilmek için bayanlar koleksiyonlarında yeni sezon için hazırlanan tesettür abiye modellerine yer veriyor.

Tesettür abiyeler de tıpkı tesettür elbise modelleri gibi tek parça halinde özel tasarımlar ile tasarlanıp bayanların beğenisine sunulmaktadır. Tercihlerini tesettür giyim tarzından yana kullanan muhafazakâr kadınlar ise bu özel tasarımlarda yaşına zevkine ve vücut ölçüsüne uygun abiye modellerinden birini tercih ederek, özel davet ve etkinliklerinden en güzel kadın olma fırsatını yakalıyor.

ÖZEL DAVET VE ORGANİZASYONLAR İÇİN ABİYE SEÇİMİ

Tesettür elbise modellerine göre biraz daha ayrıntılı tasarımlara sahip olan tesettür abiye modelleri modern tasarımları ile tesettür giyim modasının en önemli kıyafeti olduğundan dolayı bayanlar özel davet ve organizasyonlarında tercihlerini abiye modellerinden yana kullanıyorlar. Dikkat çekici modern tasarımlara sahip olan dantel detaylı tesettür abiye modeller ise bu doğrultuda bayanların ilgi odağı olmuş durumda…

Geniş renk seçenekleri arasında; fuşya, kırmızı, kremi, mavi, beyaz gibi daha pek çok canlı renklere karşılamak mümkün oluyor. Tek parça tasarımlara sahip olan tesettür abiyeler aynı zamanda isteğe bağlı olarak üzerine kısa ceketler ile bolero tarzı kombinler yapma imkânı sunuyor. Çoğu modelleri de iki farklı renk ile iki farklı elbise görünümünde bayanların tercihine sunulmuyor. Bu modellerde çoğunlukla kullanılan renkler; mor ve bordo gibi asil ve koyu renkler ile bebe mavisi ve pudra gibi göz alıcı renkler oluyor.

TESETTÜR ABİYE ELBİSELER NASIL KOMBİN YAPILIR

Tesettür elbise ve abiye tercihlerinde doğru modeli seçmek çok önemliyken birde bunlara uygun aksesuarların kullanılması da apayrı bir önemli konu olmaktadır. Yalnızca tesettür abiye modelini doğru seçimi ile iş bitmemekte ve bunlara uygun çanta, ayakkabı, eşarp ve takı gibi tamamlayıcılarını kıyafet model ve rengine uygun olması gerekir. Tesettür abiye kombinin de başörtüsü seçimi isteye bağlı olarak eşarp ya da şal olabilir. Gösterişli ve ayrıntılara sahip olan abiye modellerinde elbise uyumlu sade şal modelleri daha şık oluyor.

Eğer abiye seçimi sade modelden yana ise desenli eşarp ya da şal modelleri tercih edilmelidir. Abiyeler uzun olduğundan dolayı boy biraz daha uzun göstermek adına ve kıyafetin yerde sürünmemesi için stiletto ve ince topuklu ayakkabı modelleri tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Ama son dönemlerde küt topuklu ayakkabılar ile bazı zarif bebe ayakkabı modelleri de abiye kombinelerinde alternatif seçimler arasında yer almaktadır. En güzel tesettür abiye modelleri için https://www.modamerve.com/online adresini ziyaret edebilir, zevkinize ve yaşınıza uygun modelleri uygun fiyata sipariş verebilirsiniz.

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