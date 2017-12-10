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Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Kayseri’de dün bir evde gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Evin yıkıldığı patlamada bir kişi yaralandı.

İHA | 10.12.2017 - 13:47..
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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'ne bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bir evde gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi.

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

EV HARABEYE DÖNDÜ

Patlamanın etkisiyle büyük hasar oluşan evin bir bölümü yıkılırken, duvarlarında çatlaklar oluştu.

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

BİR KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan Muzaffer A., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

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