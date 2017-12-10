Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

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Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a bunak derken, "İsrail diye bir devlet mi var" sözleriyle Kudüs kararına tepki gösterdi.