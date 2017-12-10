Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'ne bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bir evde gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi.
EV HARABEYE DÖNDÜ
Patlamanın etkisiyle büyük hasar oluşan evin bir bölümü yıkılırken, duvarlarında çatlaklar oluştu.
BİR KİŞİ YARALANDI
Patlamada yaralanan Muzaffer A., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.