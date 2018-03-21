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Sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek

anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek

AA | 21.03.2018 - 06:13..
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TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının üçüncü bölümünde yer alan 17 madde kabul edildi.

Sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek

ANLIK BORU GAZI VE SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ İTHALATI YAPILABİLECEK

Kabul edilen maddelere göre, günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak, doğalgaz temininin azalması veya durmasıyla meydana gelebilecek doğalgaz açığını gidermek, sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketimini sağlamak amacıyla uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan, anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek.

Bir takvim yılında yapılabilecek spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yöntemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

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