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Sıla - Ahmet Kural ayrılığının perde arkası

Kıskançlık krizine giren Ahmet Kural’ın tartışma anında Sıla’ya tokat attığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 09:42..
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Sıla - Ahmet Kural ayrılığının perde arkası

Aşklarının başlangıcı kadar ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla’nın ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı.

SILA'YA TOKAT ATTI

İddialara göre, Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural’ın tartışma anında Sıla’ya tokat attı.

AHMET'İN İLK OLAYI DEĞİL

Şiddete tahammül edemeyen Sıla, ilişkisini bitirdi. Kural’ın son pişmanlığı fayda etmezken Sıla, bir daha geri dönüşün olmayacağını da dile getirdi. Kural, daha önce de eski kız arkadaşının parmağını kırmıştı.

Sıla - Ahmet Kural ayrılığının perde arkası

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