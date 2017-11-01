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Sıla ailesini Ahmet Kural ile kuliste tanıştırdı

Beraber yaşamaya başlayan ünlü aşıklar, nikah hazırlığı yapıyor.

01.11.2017 - 07:14
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Sıla ailesini Ahmet Kural ile kuliste tanıştırdı

Sıla, TİM Maslak Show Center’daki konser serisinin ikincisini önceki akşam verdi. Fransız modaevi Balmain imzalı 2 kostüm giyen Sıla kıyafetlere toplam 24 bin lira ödedi.

Sıla'yı konserinde anne ve babası da yalnız bırakmadı. Anne-babası Ömür-Şükrü Gençoğlu kızlarını balkondan izledi. Popçunun aşk yaşadığı Ahmet Kural ise kulisteydi.

AHMET AİLEYE GİRDİ

Sıla konser arasında kuliste anne-babası ile sevgilisini tanıştırdı. Konser bitiminde hep beraber yemeğe gittiler. Ömür-Şükrü Gençoğlu’nun damat adayı Ahmet Kural’ı çok sevdiği ve evliliğe onay verdiği söylendi.

Ahmet Kural bir süre önce Sıla’nın evine yerleşmişti.

Sıla ailesini Ahmet Kural ile kuliste tanıştırdı

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