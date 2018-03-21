Sıla: Aşk da yok silikon da

Özel bir üniversitenin düzenlediği ‘Yılın En’leri 2017 Ödülleri’nin töreni önceki gün gerçekleştirildi. 18 ayrı kategoriden ödüller sahiplerini buldu. Ödül alanların arasında Sıla da vardı.

"NE SİLİKON VAR NE AŞK"

Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra, adı Can Yantır’la aşk iddialarına karışan Sıla’nın son günlerde slikon taktırdığı da konuşulmuştu. Sıla, iddialara son noktayı koydu: “Aşk da, estetik de yok!” dedi ve ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü aldıktan sonra ekledi “İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek.”