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Sıla ayrılık acısından -20'yi gördü

Ahmet Kural'la aşkını bitirdikten sonra yaşadığı stresi atlatmak için Nevşehir’e giden Sıla, bu kez Finlandiya’ya uçtu.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 09:25..
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Oyuncu Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra kendini seyahate veren Sıla, yeni yerler keşfetmeye devam ediyor.

YENİ ROTA FİNLANDİYA

Geçen ay Ahmet Kural'la yollarını ayırdıktan sonra ilk olarak Nevşehir'e giden Sıla, bu kez rotayı yurtdışına çevirdi. Sıla, yakın arkadaşlarıyla birlikte Avrupa'nın en soğuk bölgelerinden olan Finlandiya’ya uçtu. Dostlarıyla birlikte ülkenin doğal güzellerinin keyfini çıkan Sıla, paylaşımlarının altına yazdığı imalı mesajlarıyla da dikkat çekti.

HİTİT DUASI ETTİ

Sıla bir Hitit duasında yer alan şu sözleri yazdı: "Tanrım değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için sabır, değiştirebileceklerimi değiştirebilmek için cesaret, farkı anlamam için akıl ver. Kalbe açıklığı da iliştireyim buraya."

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