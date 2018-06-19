Sıla güzel başlangıçlar diledi

Ahmet Kural ayrılığının ardından sık sık imaj değiştiren Sıla, saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatmıştı. Saçlarını uzatmaya bırakan Sıla'nın keyifli halleri dikkat çekti.

"BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM"

Sevilen şarkılarını tatilciler için seslendiren Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Şarkı aralarında sevenleri ile kısa sohbetler eden Sıla, doğum gününde sahne aldığını söyleyerek “Bugün hem bayram, hem babalar günü hem de benim doğum günüm. Bu akşam çok güzel olacak. Keyfim çok yerinde. Geceden beri telefonlarım susmadı. İnsanın etrafında sırtını yaslayacağı dostu, ahbabı olması ne güzel bir duygudur. İyi bir akşam diliyorum. Beraber bolca şarkılar söyleyelim. Yarın sabaha da çok güzel uyanalım. Bu gece hepimize şahane bir vesile olsun. Güzel bir başlangıç olsun bu akşam” dedi.