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Sıla ile Erdal Beşikçioğlu aşk yaşıyor iddiası

25 yıldır Elvin Beşikçioğlu ile evli olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun popçu Sıla ile aşk yaşamaya başladığı iddiası konuşuluyor.

04.05.2017 - 10:36
  1. Haberler
  2. Magazin

ss

Yeni Asır Gazetesi'nden çıkan haber bugün magazin gündemini bir hayli sarsacak gibi görünüyor. 25 yıldır Elvin Beşikçioğlu ile evli olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun popçu Sıla ile 15 gün önce aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Bu aşkın gizli tutulmaya çalışıldığı ve ünlü ikilinin aşklarını sır gibi sakladığı ileri sürüldü.

YENİ MEKANLARI ANADOLU YAKASI

Beşikçioğlu ve Sıla'nın gizli gizli buluştuğu ve genelde Anadolu yakasındaki kafe ve restoranlarda baş başa kaldığı iddia edilirken, en son Kadıköy'de bir balıkçıda baş başa yemek yedikleri iddialar arasında.

Sıla ile Erdal Beşikçioğlu aşk yaşıyor iddiası

Sıla ile Erdal Beşikçioğlu aşk yaşıyor iddiası

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